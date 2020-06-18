2020/06/18 | 22:53 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باغتيال محامٍ يوم الخميس في واقعة سجلتها كاميرات مراقبة بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة مسلحة أقدمت على قتل المحامي طارق هلال خلف الدليمي أمام باب منزله في قضاء الطارمية".

وأضاف أن الضحية تلقى إصابات في بطنه وكتفه ولقي حتفه على الفور، مشيراً إلى أن السلطات المختصة تجري تحقيقاً في الحادث.

وأردف المصدر أن كاميرات مراقبة سجلت الواقعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال محامٍ أمام مرأى كاميرات مراقبة في بغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال محامٍ أمام مرأى كاميرات مراقبة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).