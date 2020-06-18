الاستخبارات تعلن اعتقال ارهابي خطير بالانبار

2020/06/18 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت الاستخبارات العسكرية، الخميس، اعتقال ارهابي خطير في الانبار.وذكرت المديرية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة تمكنت من اصطياد احد الاهداف المطلوبة للمديرية اثناء دخوله قضاء حديثة بالانبار”.واضافت ان “الارهابي يعد العناصر التي عملت بما تسمى ولاية الانبار، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق […]

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