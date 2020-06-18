اصدقاء دون بوسكو الناشئين في كرمليس يُسّوِقون منتجهم الثاني – طرشي ترعوز كرمليس

2020/06/18 | 23:06 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – جميل الجميل في ظلّ أحداث أزمة فايروس كورونا الذي سيطر على العالم بصورة عامة، وأحدث تغييرات جذرية في التواصل مع الناس والمجتمعات، إلّا أنّ إخوى دون بوسكو لم يتوقّفوا عن العمل وتقديم الخدمات لمجتمعهم في بلدة كرمليس، أقاموا قبل فترة ليست ببعيدة سوق لبيع الزيتون المحلي بعد أن تم تجهيزه لفترة حتى …

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