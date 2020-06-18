دولة أوروبية تعود إلى الحياة الطبيعية وترحب بكافة الزوار

2020/06/18 | 23:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاعت آيسلندا أن تعود إلى الحياة الطبيعية، بشكل كامل، بعدما أحرزت تقدما وُصف بالمبهر في وقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وكتبت “سي إن إن”، أن الحياة عادت إلى الدولة الجزيرة كما لو الوباء لم يكن يومًا في البلاد، فغصت المقاهي والمطاعم والحانات بالمرتادين، دون أي قيود.وسجلت آيسلندا معدلا متدنيا جدا للوفيات بين […]

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