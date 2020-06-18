واسط تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا

2020/06/18 | 23:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - واسط

افاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في واسط.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "محافظة واسط سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا".

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بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا في ديالى، فيما كشف عن المجموع الكلي للإصابات.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، انه "تم تسجيل 44 حالة موجبة Positive جديدة في محافظة ديالى هذا اليوم الخميس 18

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي لـ 11 وفاة و164 اصابة بفيروس كورونا تضمنها الموقف الوبائي اليوم.

وقالت الدائرة في بيان، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ وعددها 164 والوفيات 11 حالات:

بغداد اليوم- كردستان

اعلنت وزارة صحة اقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل اكثر من 200 اصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 7 وفيات خلال 24 ساعة.

وذكر بيان للوزارة، انه "تم تسجيل 224 اصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق كردستان".

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