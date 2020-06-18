«نحنا فريال» جدل على مواقع التواصل بسبب تعليق “سامر المصري” على قانون قيصر

2020/06/18 | 23:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الفنان والممثل السوري “سامر المصري” موجات جدل إثر تعليقه على بدء سريان قانون «قيصر» الذي فرضته الولايات المتحدة الأميركيّة لمعاقبة النظام الحاكم في سوريا.وقال “المصري” عبر صفحته الرسميّة في موقع فيسبوك تعليقاً على…

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