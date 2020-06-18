قفزَةٌ  بوفيات “كورونا” في العراق.. وتدهور صحّة “أحمد راضي”

2020/06/18 | 23:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن مانت الوفيات اليومية جراء #كورونا لا تتجاوز الـ /10/ إصابات، صارت تصل الـ /40/ لغاية الأسبوع الأول من حزيران الحالي، ثم بدأت تقفز بشكل كبير بعد ذاك.منذ /10/ أيام تقريباً، والمعدل اليومي…

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