قصف تركي مكثف يطال مجدداً حدود إقليم كوردستان

2020/06/18 | 23:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مسؤول محلي بأن طائرات ومدفعية تركية قصفت بكثافة يوم الخميس مناطق حدودية بمحافظة دهوك في إقليم كوردستان العراق، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال مدير ناحية دركار شمال قضاء زاخو لشفق نيوز، إن "الطائرات والمدفعية التركية قصفت بكثافة مناطق تابعة للناحية".

وأوضح أن "الطائرات التركية قصفت مساء اليوم قرية براخة بأربعة صواريخ، وكذلك أطلقت 14 قذيفة مدفعية على جبل خامتير المطل على الناحية".

وتابع زيرفان أن "منطقتي قسروك وباجوا تعرضتا أيضاً للقصف"، مؤكداً "عدم وجود اي خسائرة بشرية بين اهالي تلك المناطق، وإنما هناك خسائر مادية لحقت بمزارع الفلاحين".

وكثفت تركيا هجماته الجوية والمدفعية على المناطق الحدودية في إقليم كوردستان منذ مطلع الأسبوع الجاري، وتستهدف معاقل حزب العمال الكوردستاني المعارض لأنقرة.

كما شنت مقاتلات تركية أهدافاً في قضاءي سنجار ومخمور بمحافظة نينوى في وقت متأخر من ليل الأحد - الاثنين.

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