2020/06/18 | 23:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمانة مجلس الوزراء تنعى وفاة أحد منتسبيها بكورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/18 | 23:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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