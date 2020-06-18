كورونا يعيد احمد راضي للمستشفى

2020/06/18 | 23:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد النجم الدولي السابق احمد راضي، الى مستشفى النعمان في بغداد بعد انتكاسه مجدداً بسبب فيروس كورونا.راضي كان قد غادر المستشفى صباحاً على مسؤوليته الشخصية، حيث زودته المستشفى ببعض الادوية والاوكسجين.النجم الدولي السابق تدهورت حالته مجدداً والان هو في ردهته ب‍مستشفى النعمان لتلقي العلاج اللازم.

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