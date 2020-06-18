حاضر كوردستان، الصراع الطبقي واحتمال الانتفاضة الجماهيرية - مؤيد احمد

2020/06/18 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_احمد 16.05.2020سلطة الحركة القومية في كردستانتعيش جماهير كردستان حاليا في مرحلة تاريخية مشخصة ومعينة يمكن القول بانها من الناحية السياسية تحمل طابع 29 سنة من التاثيرات الماساوية لسلطة قوى واحزاب الحركة القومية الكوردية.من المعلوم ان القوى الرئيسية لهذه الحركة القومية البرجوازية تتكون من كلا الحزبين الميليشيين المسلحين، الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) والاتحاد الوطني الكردستاني (الاتحا ......





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