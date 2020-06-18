مصادرة الديمقراطية واستمرار انتهاك الشرعية الدولية / هل ينجح اوردوغان في الحفاظ على سلطته؟ - رشيد غويلب

2020/06/18 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب يستمررهان الرئيس التركي رجب طيب اوردوغان على على قمع الحريات الديمقراطية واستمرار الحرب على معارضيه من يسارين وديمقراطيين، و في شن حرب عنصرية ضد الشعب الكردي داخل وخارج حدود تركيا.



وكذلك في توسيع وتصعيد تدخله في عدد من الحروب الأقليمية كما هو الحال في الصراع الدائر في سوريا وليبيا.



وفي هذا السياق جاء العدوان التركي الجديد والمستمر ضد عدد من المدن والبلدات في اقليم كردستان العراق بحجة ملاحقة مقاتلي ......





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