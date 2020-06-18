كاتاسونوف: التطعيم كخفض طبي لعدد السكان - مشعل يسار

2020/06/18 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مشعل_يسار تحدث الدكتور في الاقتصاد والبروفسور في معهد العلاقات الدولية بموسكو فالنتين كاتاسونوف في مقابلة أجرتها معه قناة الفيديو Studio Rubezh في موضوع تخفيض عدد سكان العالم إلى مليار نسمة وفقًا لخطط "مالكي" المال وتأثير الوباء على هذه العملية.



ومن ضمن ما قاله:"وفقًا لمعطيات الأمم المتحدة، يبلغ عدد سكان الأرض 7.8 مليار نسمة.



لذا إذا تحدثنا على وجه الدقة، فإن الأمر يحتاج إلى "التخلص من" 6.8 مليار نسمة.



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