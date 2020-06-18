الاتحاد الوطني يدعو لاجتماع

2020/06/18 | 23:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الخميس، جميع الاطراف السياسية في اقليم كوردستان لعقد اجتماع عاجل لبحث ايجاد سبيل لتجاوز ما سماه "الأوضاع الصعبة" التي يمر بها الاقليم.

وجاء في بيان للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، صدر عقب اجتماع في السليمانية، وورد لوكالة شفق نيوز، انه أجرى مباحثات مكثفة بشأن الاوضاع الداخلية لاقليم كوردستان والعراق.

وحيا الاجتماع الدور الرفيع للاطباء والكوادر الصحيين وجميع العاملين في المجال الصحي في مواجهة فيروس كورونا، مردفاً "يتوجب على حكومة الاقليم أن تقابل تلك الروح الوطنية الخدمية للقطاع الصحي بتأمين حقوقهم ومستلزماتهم كونهم في الخط الامامي لمواجهة الوباء وساهموا في إيقاف تدهور النظام الصحي في الاقليم".

تتمة ..

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