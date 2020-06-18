نقل الكابتن احمد راضي الى المستشفى مرة ثانية بعد تدهور حالته الصحية

2020/06/18 | 23:36 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _بغدادأكد مصدر مقرب من نجم الكرة العراقية السابق الكابتن أحمد راضي لوكالة أين الاخبارية ان راضي تم نقله مرة أخرى إلى المستشفى بعد أن تدهورت حالته الصحية.وكان أحمد راضي قد غادر مستشفى النعمان اليوم الخميس، فيما ذكر مدير مستشفى النعمان ان الأخير غادر المستشفى دون استحصاله رخصة الخروج من المستشفى لعدم تماثله بشكل تام من الفيروس.

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