نائب: مكتب رئيس الوزراء خالف الدستور وازال اللغة الكردية من كتبه الرسمي

2020/06/18 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد قال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، الخميس، ان مكتب رئيس الوزراء خالف الدستور بازالة اللغة الكردية من الكتب الرسمية.

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان، فيصل العيساوي، اليوم الخميس، مقدار خسائر العراق سنويا من التهرب الضريبي، فيما اشار إلى مسؤولية دائرة الضريبة في هذا الملف.

وقال فيصل العيساوي، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الته

بغداد اليوم - بغداد

علق مستشار رئيس الوزراء هشام داوود، الخميس (18 حزيران 2020)، على الحوار بين العراق وواشنطن واهم النقاط التي تم الاتفاق عليها، وفيما تحدث عن شرط واحد مقابل تسليم اقليم كردستان الرواتب ، كشف في اول توضيح حكومي الية عمل لجنة

بغداد اليوم- بغداد

قال هشام داوود، مستشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ان هناك 34 مليون عراقي بلا رواتب، مشيرا الى ان مسؤولية الدولية تأمين الحياة الكريمة لكل العراقيين بالتساوي وفيما طمأن بشأن رواتب هذا العام شدد على وجوب ايجاد اص

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