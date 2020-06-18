ترامب يجدد تهديداته بقطع العلاقات مع الصين

2020/06/18 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تهديداته بقطع العلاقات مع الصين، مؤكدا أن بلاده تحتفظ "بخيار سياسة فك ارتباط كامل بالصين".

وجاءت تصريحات ترامب في تغريدة على "تويتر".

وتنتقد واشنطن بشدة مرارا وتكرارا سياسات الحكومة الصينية في مختلف المجالات، وبالدرجة الأولى حقوق الإنسان.

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بغداد اليوم- متابعة

اعتقلت هيئة الادعاء اليابانية وزير العدل السابق، كاتسويوكي كاواي، وزوجته أنري عضو البرلمان اليوم، للاشتباه في شرائهما ذمم ساسة محليين وأنصار خلال حملتها في انتخابات العام الماضي.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية، الخميس، بأن هذ

بغداد اليوم - متابعة

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يسمح بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين تعتبرهم الولايات المتحدة مسؤولين عن "اضطهاد" أقلية الإيغور المسلمة.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن ترامب

بغداد اليوم - متابعة

أقدم مصري يدعي أنه "المهدي المنتظر"، على قتل شخص بسلاح أبيض بعد أن سخر الأخير منه في منطقة المطرية التابعة لمحافظة القاهرة.

وأفادت وسائل إعلام مصرية أمس الثلاثاء، أن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الجاني بعد و

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