2020/06/18 | 23:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان، فيصل العيساوي، اليوم الخميس، مقدار خسائر العراق سنويا م...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو في المالية النيابية يكشف خسائر العراق السنوية من التهرب الضريبي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو في المالية النيابية يكشف خسائر العراق السنوية من التهرب الضريبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).