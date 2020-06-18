افتتاح مراقبية اثار في قضاء البطحاء

2020/06/18 | 23:47 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت مفتشية اثار وتراث ذي قار ، اليوم الخميس ، عن افتتاح مراقبية للاثار في قضاء البطحاء غربي محافظة ذي قار .وقال مدير المفتشية طاهر كوين في بيان تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” الهدف من افتتاح المراقبية متابعة 70 موقعا اثريا في القضاء تعمل فيها بعثات تنقيب اجنبية “.[…]

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