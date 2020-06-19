نحن ومرايانا - حنان بديع

2020/06/19 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حنان_بديع ما بين المرأة والمرآة فرق الهمزة وهما رفيقتان حميمتان ، ومع ذلك فإن مخترع المرايا رجل ولا أحد يدري ما إذا كان رجلا وسيما أم لا ، كما لا أحد يعلم إذا ما كان بريق المرايا المتلألئ كسطح الماء هو السبب في اشتهار مدينة فينيسيا العائمة على سطح الماء بصناعتها .لكن قبل فينيسيا كان للمرآة تاريخها المتجذر في القدم وهو ما كشفت النقاب عنه أقدم مرآة تم اكتشافها وكانت عبارة عن شظية كبيرة من الصخر المتحج ......





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