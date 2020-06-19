مغزى التدخلات السياسية والعسكرية لدولة تركيا - نادر عبدالحميد

2020/06/19 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادر_عبدالحميد التدخلات، لا بل المغامرات العسكرية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تشکل ركنا اساسيا من سی-;-اسات الدولة في تركيا عهد اردوغان.



نری-;- هذە-;- السياسة ليس فقط في احتلال أجزاء من شمال وغرب سوريا، بل نراها أيضا في الحماية العسكرية لدولة القطر في نزاعها مع السعودية وإنشاء قاعدة عسكرية في الصومال والتدخل العسكري المباشر في ليبيا، وكذلك نراها في تحديها دول حوض البحر المتوسط لترسيم الحدود الما ......





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