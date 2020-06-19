نصائح مفيدة لحماية الهواتف من التطبيقات الخبيثة

2020/06/19 | 00:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم الخبير والمختص الروسي في أمن المعلومات، غينادي نيكولاييف، بعض النصائح التي قد تساعد مستخدمي الهواتف الذكية على حماية بيانات هواتفهم من خطر الاختراق والتجسس.وتبعا للخبير فإن أحد أشهر الأدوات التي يعتمد عليها الهاكرز حاليا لاختراق الهواتف والأجهزة الذكية هي البرمجيات والتطبيقات الخبيثة، والتي تمكنهم من الوصول إلى العديد من بيانات الهاتف والبيانات الشخصية […]

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