حالتا وفاة جديدتان بكورونا في محافظة بكوردستان

2020/06/19 | 00:05 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر في مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان العراق، يوم الخميس، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في السليمانية.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن حالتي الوفاة الجديدتين تعودان لامرأتين في الـ36 و64 من العمر.

ويرتفع، بذلك، عدد الوفيات إلى 72 في محافظة السليمانية من أصل 84 حالة وفاة سجلها إقليم كوردستان.

في حين بلغت الإصابات المؤكدة بالفيروس في الإقليم 3045 حالة، 794 منها في أربيل، و2037 في السليمانية، و140 في دهوك، و41 في حلبجة.

ومن هؤلاء تماثل 1217 مصاباً بالفيروس للشفاء، 421 منهم في أربيل، و671 في السليمانية، و92 في دهوك، و33 في حلبجة.

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