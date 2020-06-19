2020/06/19 | 00:24 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوان الملكي الهاشمي يوجه وزير الصحة بتوفير العلاج الكامل والرعاية الطبية للكابتن احمد راضي فور وصوله الى عمان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 00:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوان الملكي الهاشمي يوجه وزير الصحة بتوفير العلاج الكامل والرعاية الطبية للكابتن احمد راضي فور وصوله الى عمان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوان الملكي الهاشمي يوجه وزير الصحة بتوفير العلاج الكامل والرعاية الطبية للكابتن احمد راضي فور وصوله الى عمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).