الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تساهم ب 10 مليون دولار لحماية المجتمعات من تفشي جائحة كورونا

2020/06/19 | 00:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد خصصت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أكثر من 10 مليون دولار أمريكي لمكافحة جائحة كورونا في العراق، مما أتاح لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي توسيع نطاق استجابته للجائحة في ثلاث محافظات إضافية.ستستخدم الأموال التي تم تخصيصها لتمويل أنشطة مشروع اعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع الحكومة …

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