الطيران المدني تبحث إجراءات دول الشرق الاوسط لعودة الحركة الجوية

2020/06/19 | 00:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت سلطة الطيران المدني، إجراءات دول الشرق الأوسط لعودة الحركة الجوية فيها.

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