2020/06/19 | 00:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

وجه وكيلُ المرجعيّة الدينيّة العُليا أحمد الصافي، الخميس (25 حزيران 2020)، رسالةً صوتيّة للعراقيّين، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بوباء كورونا المستجدّ.

وأكّد الصافي في رسالته أنّ "الأخبار التي نسمعها يوميّاً هي غير مطمئنة، وهذا يدعونا إلى أن نتضرّع إلى الله عزّ وجلّ الذي هو قادر على رفع البلاء والوباء، لكوننا بحاجة شديدة إلى رحمة الله وأن يلطف بنا وينقذ العباد والبلاد من هذا الوباء".

للاطلاع على الرسالة اضغط هنا

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل 44 اصابة جديدة بكورونا في ديالى، فيما كشف عن المجموع الكلي للإصابات.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، انه "تم تسجيل 44 حالة موجبة Positive جديدة في محافظة ديالى هذا اليوم الخميس 18

بغداد اليوم - واسط

افاد مصدر طبي، الخميس، بتسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في واسط.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "محافظة واسط سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا".

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الخميس، التوزيع الجغرافي لـ 11 وفاة و164 اصابة بفيروس كورونا تضمنها الموقف الوبائي اليوم.

وقالت الدائرة في بيان، إن "التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة في الكرخ وعددها 164 والوفيات 11 حالات:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وكيل السيستاني يوجه رسالةً للعراقيّين بعد ازدياد أعداد الإصابات بوباء كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وكيل السيستاني يوجه رسالةً للعراقيّين بعد ازدياد أعداد الإصابات بوباء كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).