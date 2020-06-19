إحصائيّة جديدة لعدد السوريين في تركيا

2020/06/19 | 00:49 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدير العام لدائرة الهجرة في تركيا، “عبدالله أياز”، أن عدد المهاجرين المقيمين على الأراضي التركية يبلغ حالياً خمسة ملايين مهاجر من بينهم 3،6 مليون لاجئ سوري.وجاء حديثه خلال كلمة له في مهرجان أفلام…

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