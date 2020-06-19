بغداد من الف ليلة وليلة الى المشرحة - مؤيد عبد الستار

2020/06/19 | 01:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار بغداد رمز حضارة عريقة ظلت على مر العصور ايقونة الرفاه والثراء والنعمة حتى أصبح التبغدد مصطلحا له دلالة على الرقي والاناقة والانس والجمال والغنج .انتقلت بغداد من حال الى حال في أول صراع بين أخوين على الخلافة هما الامين والمأمون ، وحلت الضربة القاضية ببغداد اثر الهجوم المغولي بقيادة هولاكو الذي أشاع الدمار والخراب فيها ما جعلها تنطوي على جراحها وتغفو في غياهب النسيان ، ولم يزدها الاحتلال العث ......





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