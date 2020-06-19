رسالة مهمة من وكيل آية الله السيستاني للعراقيین بشأن كورونا

2020/06/19 | 01:48 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وكيلُ المرجعيّة الدينيّة العُليا أحمد الصافي، ليل الخميس (25 حزيران 2020)، رسالةً صوتيّة للعراقيّين، بعد ارتفاع أعداد الإصابات بوباء كورونا المست...

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