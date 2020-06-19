رحلات “سليماني” السرية.. هكذا كان يتنكّر في مطار بغداد

2020/06/19 | 01:50 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت رحلات الجنرال الإيراني السابق #قاسم_سليماني إلى #العراق و #سوريا تثير عدة تساولات حول كيفية وصوله لتلكم الدولتين بطرق متخفية، لا يعلم بها أحد.في الجديد عن هذا، كشف طيار في شركة خطوط “ماهان” الجوية…

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