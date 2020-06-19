ريال مدريد يهزم فالنسيا بثلاثية نظيغة من بن زيما وأسينسيو

2020/06/19 | 01:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا ضد فالنسيا بثلاثية نظيفة، مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة 29 من عمر الليجا، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.ثلاثية ريال مدريد حملت توقيع كريم بنزيما “ثنائية” في الدقيقتين 61 و86، وماركو أسينسيو في الدقيقة 74.وارتفع رصيد ريال مدريد إلى 62 نقطة في وصافة الليجا، بينما تجمد رصيد […]

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