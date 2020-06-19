خبر حزين عن رجاء الجداوي تكشفه ابنتها

2020/06/19 | 02:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….“والدتي ما زالت في الرعاية المركزة وعلى نفس الجهاز، بس للأسف تعبانة ادعوا لها أرجوكم يشفيها ويشفي كل مريض”..بهذه الكلمات كشفت ابنة الفناة المصرية رجاء الجداوي، عن آخر مستجدات حالتها الصحية إثر إصابتها بكورونا.كما ذكرت أميرة مختار، ليل الثلاثاء/الأربعاء، عبر حسابها على فيسبوك، أن والدتها لا تزال على جهاز التنفس الصناعي.وكان […]

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