تأخر التدريبات يهدد المنتخبات والأندية العراقية

2020/06/19 | 02:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… بدأت الكثير من الاتحادات الوطنية لكرة القدم، تضع جداول إعداد منتخباتها وأنديتها، لكن في العراق ما زال الوضع يراوح مكانه، حتى الآن.ويبقى وضع المنتخب العراقي مجهولا، والمدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش خارج البلاد، يترقب فتح الملاحة الجوية للعودة إلى العراق.وهذا بينما ينتظر المساعد المحلي، رحيم حميد، الضوء الأخضر من خلية الأزمة، للإعلان عن […]

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