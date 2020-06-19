مصر تتهم تركيا وإيران بممارسة انتهاكات في العراق

2020/06/19 | 02:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)…استنكرت مصر بأشد العبارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية الأخيرة في شمال العراق.واعتبرت مصر في بيان لوزارة الخارجية أن تلك الأعمال العدائية استمرارًا لمسلسل الانتهاكات المتكررة على العراق، وذلك بالمخالفة لكافة المواثيق والعهود الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول وتبني مبادئ حسن الجوار.وأكدت مصر على رفضها التام لأي تدخلات تمس سيادة أي من […]

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