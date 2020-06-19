قتلها ودخن سيجارة وحضن أولاده ثم انتحر

2020/06/19 | 02:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….مع دقات عقارب الساعة السادسة صباحا استيقظ أهالي منطقة النزهة الجديدة بمصر على صوت ارتطام كبير هرع سكان المنطقة لاكتشاف الأمر ليجدوا المواطن (ع.ح) جثة هامدة على الأرض غارقا في دمائه بعد أن قتل زوجته .تفاصيل الجريمة يروى تفاصيلها جيران المنتحر قاتل زوجته بسبب الخلافات بينهما على العودة الى الصعيد منذ 5 سنوات […]

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