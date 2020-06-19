2020/06/19 | 03:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس وزراء استراليا يعلن تعرض مؤسسات بلاده إلى هجوم الكتروني هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 03:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس وزراء استراليا يعلن تعرض مؤسسات بلاده إلى هجوم الكتروني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس وزراء استراليا يعلن تعرض مؤسسات بلاده إلى هجوم الكتروني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).