بغداد تستدعي سفير تركيا وتطالب انقرة سحب قواتها

2020/06/19 | 06:58 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت بغداد انقرة سحب قواتها من الاراضي العراقية والكف عن الأفعال الاستفزازية، كما استدعت مجددا السفير التركي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة....

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