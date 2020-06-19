التقرير السياسي الصادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي (٤-٧ حزيران ٢٠٢٠) - الحزب الشيوعي العراقي

2020/06/19 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_العراقي عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي أيام ٤-;-- ٧-;- حزيران ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-، اجتماعها الاعتيادي الدوري.واستهلت اللجنة أعمالها بالوقوف دقيقة صمت تكريما لشهداء انتفاضة تشرين، وضحايا داعش الإرهابي وجائحة كورونا، وللراحلين من رفاق الحزب واصدقائه.



وناقش المجتمعون باستفاضة تقارير عدة عن العمل القيادي للحزب، وعن أداء منظماته ورفاقه ولجان الاختصاص المركزية ......





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