ثلاثة قتلى باربيل نتيجة لعبة ورق

2020/06/19 | 08:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل ثلاثة اشخاص، ليل الخميس/ الجمعة، إثر شجار وقع في اربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وابلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز، أن شجاراً وقع بين مجموعة اصدقاء يلعبون الورق في الشارع الستيني قرب مطعم صمد وعلى اثره قام شخص بقتل صديقه بشكل مباشر.

واضافوا أن شقيق الضحية، اقدم بعدها بقتل القاتل بالرصاص وإصاب عددا من الحضور.



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