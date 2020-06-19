يوم الشهيد الشيوعي: على درب التحرير والتغيير - حنا غريب

2020/06/19 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنا_غريب هو ٢-;-١-;- حزيران، يوم «الشهيد الشيوعي»، يوم شهداء الحزب الذين سقطوا على درب النضال الطويل، درب التحرير والتغيير، درب فرج الله الحلو وجورج حاوي وأحمد المير الأيوبي...



وكل الشهداء.



يوم نوجّه فيه أسمى التحيات إلى قوافل شهداء الحزب، الذين سقطوا في مسيرته الطويلة تحت التعذيب والخطف والاغتيال، وفي مقاومة الاحتلال الصهيوني ومشاريع التقسيم والفدرلة الطائفية، ومن أجل الخبز والعلم والحرية.

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