الطيران المدني في عدد من دول المنطقة يبحث عودة الحركة الجوية

2020/06/19 | 08:31 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت سلطات الطيران المدني للعديد من دول المنطقة إجراءات عودة الحركة الجوية فيها.

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