2020/06/19 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#فاروق_سلوم امضي وراء سكون غريب وانتظارات لاتتوقفصارخا - انني احتاج الى شرقاحتاج مدينة شرقية ومقهى وناس وضجيجاحتاج الى وهجٍ روحيالعالم غريب وشاهد زور،حتى صارت الكلمةُ منفى*المعرفه اشراق ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبه نص ليومياتنا - فاروق سلوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#فاروق_سلوم امضي وراء سكون غريب وانتظارات لاتتوقفصارخا - انني احتاج الى شرقاحتاج مدينة شرقية ومقهى وناس وضجيجاحتاج الى وهجٍ روحيالعالم غريب وشاهد زور،حتى صارت الكلمةُ منفى*المعرفه اشراق ..
والرؤيا انخطاف*مثقفون تنقصهم الشجاعه في سكونهم الجليديّ..ينهش ارواحهم الندم الضاري ..ويقتلهم قصور الرؤية لأنهم يدّعون الحداثةويدّعون كل شيء ينتمي الى عصرنالكنهم يعيشون وقد ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شبه نص ليومياتنا - فاروق سلوم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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