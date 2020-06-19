شبه نص ليومياتنا - فاروق سلوم

2020/06/19 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم امضي وراء سكون غريب وانتظارات لاتتوقفصارخا - انني احتاج الى شرقاحتاج مدينة شرقية ومقهى وناس وضجيجاحتاج الى وهجٍ روحيالعالم غريب وشاهد زور،حتى صارت الكلمةُ منفى*المعرفه اشراق ..



والرؤيا انخطاف*مثقفون تنقصهم الشجاعه في سكونهم الجليديّ..ينهش ارواحهم الندم الضاري ..ويقتلهم قصور الرؤية لأنهم يدّعون الحداثةويدّعون كل شيء ينتمي الى عصرنالكنهم يعيشون وقد ......





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