كتاب بولتون ..إحذروا أحجية الجهل العالمي - ميساء المصري

2020/06/19 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ميساء_المصري قيل عند العرب إذا تشاجر كلبان على غنيمة , ستكون من نصيب الذئب الذي يأتي على صياحهما...



وقيل عند الغرب أن الديمقراطية عملية تمكن الناس من إختيار الرجل الذي ينال اللوم....وقيل في علم السياسية أن الغباء في السياسة ليس عائقا للوصول للسلطة ...



استحضرت هذه الأقاويل وأنا اتابع فوضى فسيفساء كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق الذي يصدر في 23 من الشهر الحالي المؤلف من 577 صفحة بعنوان "غرفة الحدث ".



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