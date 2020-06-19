في فهم الخطاب الغربي وخلفياته العقيدية ح5 - عباس علي العلي

2020/06/19 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي في كلامي تجنبت تذكير صديقي بموضوع التعصب الحضاري الذي سوف ينفيه بالتأكيد عن ما تختزنه ذهنية الغربي عموما والأمريكي خصوصا تجاه العرب والمسلمون ومن المفيد، أن أستعرض فحوى وثيقة أقرتها منظمة (اليونيسكو)حول موضوع التعصب الحضاري، إثر اجتماع أشرفت على تنظيمه وشارك فيه عدد من خبراء وعلماء الأنثروبولوجيا، وانعقد في موسكو من 12 آب إلى 18 آب 1964م، ومثّل اليونيسكو فيه الأنثروبولوجي المعروف (جان هيرنو).و ......





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