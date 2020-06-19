بالفيديو.. عودة أحمد راضي إلى المستشفى لانتكاسته صحياً

2020/06/19 | 08:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستشفى النعمان عودة اللاعب الدولي السابق أحمد راضي، للرقود في ردهة العزل لانتكاسته صحيا.

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