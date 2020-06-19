2020/06/19 | 09:01 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلى ومصابين خلال شجار نتيجة خسارة بلعبة الورق في اربيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 09:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلى ومصابين خلال شجار نتيجة خسارة بلعبة الورق في اربيل) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلى ومصابين خلال شجار نتيجة خسارة بلعبة الورق في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).