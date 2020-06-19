2020/06/19 | 09:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والايرانية وتدعو الى ابعاد العراق عن التجاذبات الدولية والاقليمية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 09:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والايرانية وتدعو الى ابعاد العراق عن التجاذبات الدولية والاقليمية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر تستنكر التدخلات العسكرية التركية والايرانية وتدعو الى ابعاد العراق عن التجاذبات الدولية والاقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).