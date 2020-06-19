العراق يناقش مستقبل الطيران،، مقترحات جديدة لعودة السفر

2020/06/19 | 09:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، انها اشتركت ضمن مباحثات حول إجراءات دول الشرق الأوسط لعودة الحركة الجوية فيها.وذكر بيان لسلطة الطيران المدني، أطلعت عليه “يس عراق”، ان “العراق تواجد في اجتماع المدراء العامين للطيران المدني في الشرق الأوسط الذي يقيمه المكتب الإقليمي لمنظمة الطيران الدولي الإيكاو (lCAO) عن بعد وبمشاركة […]

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