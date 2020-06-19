2020/06/19 | 09:27 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا الى 3 في صفوف الكوادر الصحية بواسط هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/19 | 09:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا الى 3 في صفوف الكوادر الصحية بواسط) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع حصيلة الوفيات بكورونا الى 3 في صفوف الكوادر الصحية بواسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).